Vanessa Ballan, chi era la 26enne uccisa: incinta del secondo figlio, era in maternità. Sui social le foto col marito

In paese era un volto noto, familiare, Vanessa Ballan, la donna assassinata oggi sulla porta di casa sua nel Trevigiano. Una giovane mamma, dal sorriso aperto dietro i grandi occhiali, «solare, simpatica e preparata» la ricordano i concittadini che la conoscevano anche perchè lavorava in uno dei supermercati, un Eurospin, di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Vanessa Ballan, uccisa a 26 anni: mamma di una bimba di 4, era incinta del secondo figlio