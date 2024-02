Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di ragazzi tedeschi: un morto e due feriti. «Il corpo della vittima sotto 4 metri di neve»

Tragedia in Alto Adige. Una valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in Sudtirol, travolgendo tre persone. Il bilancio provvisorio è un morto e due feriti di cui uno grave. L'allarme è stato lanciato verso le ore 17. Sul posto si sono recati tutti i tre elicotteri di emergenza che operano in Alto Adige, Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites, con varie squadre di soccorso.