Strangola la moglie e tenta il suicidio, nuovo femminicidio dopo Giulia Cecchettin: il figlio trova la mamma senza vita

La strage delle donne non si ferma. Il caso di Giulia Cecchettin non è stato l'ultimo del 2023. Rita Talamelli è il nome nuovo che marchia con il sangue la lista lunghissima delle donne uccise durante quest'anno in Italia. Il marito, Angelo Sfuggiti, un pensionato di 70 anni ed ex titolare di una pizzeria, ha strangolato la moglie e poi ha ingerito dei barbiturici, nella casa di famiglia a Fano (Pesaro Urbino). La vittima aveva 66 anni.