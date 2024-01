Tumore ai polmoni, nuovo farmaco blocca la progressione della neoplasia ma ha un limite: «Solo per una ristretta cerchia di pazienti»

La nuova terapia con Lorlatinib, ora disponibile anche in Italia, offre una nuova prospettiva di vita per i pazienti con tumore ai polmoni in stadio avanzato di tipo ALK positivo (Anaplastic Lymphome Kinase – Chinasi del Linfoma Anaplastico), che presentano già metastasi cerebrali. L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di lorlatinib, riconoscendone i benefici soprattutto in una categoria specifica di pazienti, riporta il Corriere della Sera.

Chi ne può usufruire

La terapia si rivolge a una ristretta cerchia di individui, in particolare a pazienti giovani (spesso sotto i 50 anni, non tabagisti o ex-fumatori da molti anni), che manifestano una forma aggressiva di carcinoma polmonare ALK positivo con presenza di metastasi cerebrali al momento della diagnosi.