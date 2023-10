Tredicesime, salta la detassazione: «I fondi in manovra destinati a pensioni, stipendi statali e immigrati»

La tanto attesa detassazione delle tredicesime di dicembre sia per quanto riguarda le pensioni sia per i redditi da lavoro dipendente non si farà. Il provvedimento a cui pensava l'Esecutivo, con un'aliquota al 15%, stato per il momento accantonato: i 3,2 miliardi guadagnati alzando il deficit saranno destinati - come anticipa il Corriere della Sera - all'adeguamento delle pensioni, le retribuzioni del pubblico impiego e i costi dell'immigrazione.

Tredicesime, salta la detassazione

Il governo ha scelto di destrutturare la legge di bilancio 2024, anticipando una parte della manovra già al 2023, mentre una lunga serie di misure saranno affidate a 32 disegni di legge collegati e rimandati al prossimo anno. Nei provvedimenti anticipati restano il taglio del cuneo, le misure per le pensioni e i contratti dei dipendenti pubblici, mentre ci sarà da attendere un decreto per la riduzione delle aliquote e il taglio dell'Irpef.