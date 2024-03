Tommy Parisi, il cantante neomelodico coinvolto nell'inchiesta sulle scommesse clandestine della Dda: fiumi di denaro nel portale clandestino

Una piattaforma illegale in mano al clan Parisi per gestire le scommesse, soprattutto sportive. Il portale BetN1!, privo di concessione dell'Agenzia dei Monopoli, secondo l'inchiesta "Codice interno" della Dda di Bari, sarebbe stata una macchina da soldi per l'organizzazione criminale.

Le figure coinvolte sarebbero quelle di Tommy Parisi, detto Tommy il cantante, figlio del capoclan Savinuccio, e di Tommaso Fiore, detto "Baywatch". Attivi nell'apertura di centri di scommesse fisici nella città di Bari con riferimento al portale non riconosciuto dallo Stato. Domenico Strambelli è uno dei gestori: dalle intercettazioni telefoniche raccolte dai pm, a lui si rivolge l'indagato Giovanni Mastrorilli per puntate onerose su partite di calcio.