Studente cerca disperatamente uno stage: «456 richieste inviate, 56 colloqui, 4 mesi quasi senza dormire... e ne ho trovato solo uno»

Per chi sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro e si è appena lasciato alle spalle il percorso di studi, le parole dei genitori (o di chiunque abbia avuto un ruolo significativo nel percorso di crescita) sono ancora ben impresse nella mente, una nostalgica cantilena: «Studia, impegnati e vedrai che avrai un futuro brillante».

Il sentimento insito nel consiglio era solitamente sincero e d'altronde quando si è giovani ci si fida del giudizio di qualcuno che ha anni di esperienza a sostegno di quelle parole. Non è quindi, una questione di colpe, ma solo di cambiamenti: lo studio è ancora oggi utile a trovare un impiego, ma le persone che hanno un titolo sono aumentate esponenzialmente - hanno seguito quel consiglio - e diventa sempre più difficile distinguersi e farsi largo tra la massa.

Questo sforzo per emergere e potersi permettere un respiro, un po' d'aria pulita, è spiegato anche da Oliver, uno studente di informatica all'Università del Michigan che ha mostrato in un video sul suo account TikTok il complesso documento Excel su cui ha registrato, come fosse un labirinto su un foglio di carta, il difficile percorso che lo ha portato a ottenere un singolo stage, un'unica possibilità tra centinaia di rifiuti.

L'impresa di Oliver Wu

L'enorme, pesante foglio di calcolo che documenta il percorso di Oliver è nato qualche mese fa con la speranza di non crescere poi così tanto e assicurarsi il prima possibile un ventaglio di scelte per l'estate del 2024.

Le categorie sono essenzialmente tre: Richieste, Ignorato, Rifiutato. Poi, c'è il cigno nero, vale a dire la parola che, come un magico e potente incantesimo, ha infine ucciso il malvagio drago nato dal documento Excel: "Accettato". Nel video pubblicato su TikTok, il ragazzo mostra un pollice alzato e la scritta: «456 richieste, 56 colloqui, 0 sonno in 4 messi, tutto per 1 stage», poi, mostra la sua titanica impresa sullo schermo del computer.

Si vede tanto, tanto rosso dipinto da quei pixel, il rosso simbolo del rifiuto, ma la didascalia del video recita: «Ne è valsa la pena». Nei commenti, diverse persone si sono congratulate con lui per la soddisfazione di essere riuscito, alla fine, a ottenere ciò che voleva, ma più di qualcuno consiglia: «Ragazzi dovete creare COLLEGAMENTI, fare networking durante l'università. Si tratta sempre di chi conosci, so di persone che non hanno fatto nemmeno una richiesta e alla fine avevano 4-5 opzioni tra cui scegliere».