«Stefano Accorsi sembra Berlusconi», l'attore ai Fatti Vostri per i fan è il sosia dell'ex premier scomparso lo scorso anno. Nuovo ruolo in vista?

La puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia è stata ricca di emozioni e vincitori, ma non solo. Al timone del programma andato in onda ieri sera, 6 gennaio, c'era Amadeus, accompagnato da alcuni ospiti molto speciali, tra cui Stefano Accorsi. L'attore è uno dei più apprezzati nel panorama italiano, le sue produzioni sono sempre molto profonde e i suoi ruoli sono sempre molto interessanti. Gli utenti del social X (ex Twitter) hanno notato, tuttavia, una somiglianza molto profonda dell'attore con l'ex premier Silvio Berlusconi, venuto a mancare lo scorso giugno.