Sinner-Rune a Montecarlo: orario e dove vedere i quarti di finale. Jannik deve vincere per tornare numero 2 al mondo

Non si ferma Jannik Sinner all'Atp di Montecarlo: dopo aver superato il tedesco Struff in due set (6-4, 6-2) negli ottavi di ieri, è ora dei quarti di finale sulla terra rossa del Principato dove l'azzurro dovrà affrontare il danese Holger Rune, numero 7 della classifica Atp.

Sarà una partita molto importante per Jannik, non solo per proseguire il suo cammino nei Masters 1000 di Montecarlo, ma anche perché raggiungere la semifinale significherebbe automaticamente tornare numero 2 al mondo, scavalcando nuovamente Alcaraz. Vediamo quando gioca Sinner contro Rune, dove vederla e i precedenti tra i due.