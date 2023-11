Sciopero, è arrivato venerdì 17: stop di 4 ore ai mezzi pubblici (ma non per tutti). Statali, medici, scuola: chi si ferma oggi

È arrivato venerdì 17, il giorno dello sciopero che ha diviso governo e sindacati e portato alla precetazzione dal parte del ministro Matteo Salvini per quanto riguarda i trasporti. Andiamo a vedere quali sono le sostanziali modifiche ai servizi. Particolarmente difficile è prevista la situazione a Roma, dove scioperano anche gli studenti medi e universitari ed è prevista la manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo nel primo pomeriggio.

Il Lazio è anche una delle regioni del Centro dove lo stop nelle scuole e nella sanità è previsto per 8 ore. In programma anche una manifestazione stamattina indetta da Usb sotto il ministero della Pubblica amministrazione, per chiedere aumenti salariali e assunzioni e dire no al taglio delle pensioni.