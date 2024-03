Sara Buratin, il mistero dell'ultimo messaggio di Alberto Pittarello: «Come stai?». Poi il telefono lanciato dal finestrino

Martedì mattina, prima delle dieci, Alberto Pittarello ha inviato l'ultimo messaggio partito da WhatsApp. Ha cercato di parlare con il suo migliore amico, con cui condivideva la passione per le le escursioni in montagna, inviando quelli che a posteriori sono segnali difficili da interpretare. Un semplice scambio di messaggi, «Come va?», scriveva. Ma l'amico ha tagliato corto: «Sto lavorando». Forse una richiesta di aiuto, di confronto prima di compiere quel gesto che - questa l'ipotesi più accreditata - aveva premeditato nel dettaglio: uccidere la compagna Sara Buratin.

Il corpo di Pittarello è stato recuperato giovedì in un canale vicino casa della suocera, due giorni dopo una fuga disperata che l'ha portato a gettarsi con il suo furgone nel fiume Bacchiglione. Prima, ha lanciato il suo cellulare fuori dal finestrino, in un gesto che sembra voler segnare il confine tra la vita e la morte, tra essere trovato e scomparire per sempre.