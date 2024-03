Tramontano, l'amante: «Volevo aiutare Giulia». Dalle lacrime di Impagnatiello al video del baby shower al dolore delle mamme

Bugie e inganni. Il dolore delle mamme. Le lacrime. Alessandro Impagnatiello, che il 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi, davanti alla Corte d'Assise di Milano. A ripercorrere quei mesi di menzogne, nell'aula affollata di curiosi e giornalisti, è stata la ragazza italo-inglese con cui l'ex barman aveva una relazione parallela.

Inizialmente dietro a un paravento per non farle incrociare lo sguardo di lui, poi rimosso, per sua scelta, a metà della deposizione, la 23enne, via via più decisa, ha raccontato la loro storia fino all'incontro con Tramontano, il giorno stesso del delitto, per confrontarsi sulle bugie di lui.