Sanremo 2024, pagelle terza serata: tutti i voti (più o meno seri) a cantanti, conduttori e ospiti

Il Festival di Sanremo 2024 arriva oggi al giro di boa, con la terza serata su cinque. Dopo il debutto di martedì sera con tutti i 30 artisti che hanno cantato per la prima volta in pubblico il loro brano in gara, ieri sera hanno ricantato in 15, mentre oggi tocca agli altri 15. Su Leggo.it tutti i voti non solo ai cantanti ma anche a tutto ciò che succederà durante la serata, con l'attesa per l'arrivo di Russell Crowe e altri grandi ospiti come Eros Ramazzotti e Gianni Morandi.

La speranza di molti è di assistere ad uno spettacolo migliore rispetto al ballo del qua qua di ieri sera di John Travolta, sempre che non arrivi qualche liberatoria non firmata a cercare di convincerci che in realtà non sia mai accaduto. Considerando che Crowe, da anni tanto legato all'Italia, ha già detto che il suo gruppo preferito sono i Ricchi e Poveri e che la sua canzone del cuore è "Sarà perché ti amo", la serata promette già bene.