Rocco Casalino, l'ambulante si scusa: «Ero arrabbiato per le multe, ma ho tanti amici gay. Gli stringerei la mano»

Il giorno dopo il caso dello sfogo contro Rocco Casalino, diventato virale su YouTube, del venditore ambulante di piazzale Flamino Augusto Proietti, quest'ultimo torna a parlare e fa parzialmente marcia indietro. «Io ho detto quella cosa, ho sbagliato i modi, va bene, però ero arrabbiato. A me che importa se uno è gay o non è gay, io ho un sacco di amici gay. Ho fatto quel video perché 40 euro di multa ogni giorno a mio figlio che lì ha il banco e agli altri commercianti come lui mi avevano portato all'esasperazione. Io con Casalino ci vorrei parlare per chiedergli: 'Ma che ti abbiamo fatto?'. A noi piace la pace, mica la guerra», dice all'Adnkronos.