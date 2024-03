Un attacco omofobo, insulti a più non posso, parolacce. Li ha rivolti in un video sui social Augusto Proietti, il «re delle bancarelle di Roma» a Rocco Casalino, ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Colpevole, a dire di Proietti, di aver fatto spostare i banchi da Piazzale Flaminio.