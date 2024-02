Rapina al centro commerciale di Venezia, la commessa presa in ostaggio: «Pensavo di morire, volevano portarmi via»

«Pensavo di morire, volevano portarmi via». A parlare è Giorgia, la commessa del Valecenter di Marcon, in provincia di Venezia, che stava lavorando ieri sera nella Gioielleria Valenza quando 4 banditi con il volto coperto e armati di kalashnikov sono entrati per rapinare il negozio e l'hanno presa in ostaggio. Per lei minuti di terrore, raccontati al Corriere della Sera. I rapinatori volevano portarla con loro come ostaggio ma la giovane si è buttata a terra piangendo. La sua collega, vedendola così terrorizzata si è offerta di prendere il suo posto ed è quindi stata portata fuori dai banditi. «Mio cognato che ora è accanto a lei per sostenerla mi ha spiegato tutto, Giorgia ancora non riesce a parlare tranquillamente — dice Francesca, sorella della commessa — dopo l’irruzione quattro banditi hanno chiesto di riempire i sacchi con i gioielli e si sono preparati alla fuga».