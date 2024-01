Il parroco scomunicato dopo l'omelia contro Papa Francesco: «Me ne vanto, ci faccio una cornice»

L'omelia choc di Don Ramon Guidetti continua a far parlare. Il parroco 48enne a San Ranieri a Guasticce, nel Livornese, è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti. Durante l'omelia aveva detto che Papa Francesco «non è il Papa», ma un «usurpatore». Un fatto che ha scatenato una scia di polemiche. Il prete si difende e tira dritto, dicendosi non pentito per le sue parole. Anzi, dice, «farò una cornice alla scomunica».