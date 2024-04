L'oroscopo di lunedì 15 aprile 2024. Venere in Ariete, Urano e Giove in Toro, Luna in Cancro. Per l'Ariete è venuto il momento di cogliere la palla al balzo e approfittare delle occasioni che la vita gli regala. Nuovi amori in vista per Acquario e Pesci. Bilancia e Sagittario si sentono prudere le mani spinti da una gioiosa vena creativa, mentre la Vergine chiacchierina potrebbe accrescere le sue ambizioni lavorative.

I consigli di Leggo per lunedì 15 aprile

