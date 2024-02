«Sesso a pagamento dietro l'omicidio di Bledar Dedja nel boschetto»: l'assassino è un ragazzo di 17 anni

Con il fermo di un ragazzo, accusato di aver ucciso a coltellate Bledar Dedja il 20 gennaio scorso in un boschetto di Paderno del Grappa, in provincia di Treviso, sono arrivate ad una svolta le indagini per la morte del 39enne albanese. Dietro all'omicidio spunterebbe l'ombtra della prostituzione minorile. Sarebbe questo il contesto in cui è maturato l’assassinio di Dedja ucciso con almeno 20 pugnalate di cui una, quella mortale, è stata sferrata da dietro perforandogli un polmone e provocando una vasta emorragia.

Il fermato è un ragazzo italiano di Pieve del Grappa. «Un insospettabile»

Il fermato, un ragazzo italiano di 17 anni, insospettabile, residente nel comune di Pieve del Grappa sulla scorta degli elementi indiziari raccolti dai militari dell’Arma, avrebbe concordato un appuntamento con Bledar Dedja nel pomeriggio del 20 gennaio scorso e l’incontro - in un boschetto appartato lontano da occhi indiscreti - sarebbe poi, per motivi non del tutto chiariti, degenerato nell'omicidio.