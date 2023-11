Rimini, assalto alla cassaforte dell'hotel: titolare aggredito e ucciso dai rapinatori

È morto l'anziano picchiato durante una rapina a Bellaria Igea Marina. Ennio Quadrelli, 87 anni era stato aggredito il 29 ottobre intorno alle 21.30, mentre rientrava all'hotel Majestic, un albergo di sua proprietà sul lungomare Panzini a Bellaria Igea Marina. «Vogliamo i soldi, non vogliamo ammazzarti», gli avevano urlato i due rapinatori armati di pistola e coltello, prima di colpirlo in testa e al volto spingendolo nel portone dell'albergo.