Milan, parla Gerry Cardinale: «Io e Ibra non siamo soddisfatti, qualcosa cambierà». Frecciatina a Pioli?

Parla il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, e dalle sue parole emerge una frecciatina al veleno nei confronti di Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri e da mesi nel mirino delle critiche dei tifosi sui social. Intervenuto al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, il numero uno di RedBird, fondo che detiene la proprietà del club, Cardinale si dice non soddisfatto dei risultati della squadra in questa stagione: terzi in campionato, ma fuori ai gironi della Champions ed eliminati dalla Coppa Italia, con i cugini rivali dell'Inter lanciati verso la seconda stella a +12 sulla Juve seconda e +16 sullo stesso Milan.