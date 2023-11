Meteo, l'estate di San Martino ha le ore contate: venti di burrasca e temporali per il "venerdì 17"

L'estate di San Martino ha le ore contate. Secondo le previsioni di 3BMeteo, già nella serata di giovedì si scorgeranno le avvisaglie di un peggioramento al Nordovest, in Sardegna e sull'alto Tirreno per l'avvicinamento di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. La nuvolosità andrà aumentando, sulle Alpi occidentali torneranno le prime piogge e nella notte di venerdì rovesci e temporali raggiungeranno parte della Sardegna e della Toscana, con qualche piovasco fin sul settore tirrenico centrale. Nella sua traiettoria da nordovest a sudest il fronte coinvolgerà in minima parte il Settentrione, mentre concentrerà i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud peninsulare, anche con alcuni temporali. Al suo seguito affluirà aria più fredda dalle alte latitudini europee che scaccerà quella calda presente da inizio settimana, determinando un ridimensionamento delle temperature soprattutto in quota.