Meteo, domenica con più sole e meno temporali. Dalla prossima settimana torna l'anticiclone africano, ma non per tutti

La domenica spazza via il maltempo che si è abbattuto da Nord a Sud Italia nelle giornate di venerdì e sabato: la giornata si prevede più soleggiata, anche se non del tutto stabile. All'insegna dell'instabilità anche l'inizio della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio cosa riservano le previsioni meteo.

Temporali, ecco dove

Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, nelle prossime ore sarà ancora possibile qualche temporale. Tra pomeriggio e sera è così atteso qualche nuovo locale rovescio o temporale, meno diffuso rispetto a ieri, in particolare lungo l'Appennino, su Lucania, Calabria e Sicilia tirrenica, nonchè su Alpi centro-orientali e relative Prealpi. Non si esclude qualche locale sconfinamento alle vicine aree di pianura, in particolare tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, ma anche sulle colline toscane. Il tutto accompagnato da ventilazione ancora vivace di maestrale al Sud, a tratti anche forte su Sardegna e Sicilia occidentale.

Le temperature

Saranno in aumento le massime, ma con caldo senza particolari eccessi contestualmente a valori in genere compresi tra 26°C e 31°C. Minime invece frizzanti, localmente anche sotto i 16-17°C su pianure e vallate interne, tanto che non si escludono anche banchi di nebbia sulle vallate del Centro tra notte e l'alba.