Meteo, inizio settimana con la pioggia del ciclone Pulcinella. Da San Valentino cambia tutto: cosa succede

L'inizio della nuova settimana risentirà ancora del maltempo portato dal ciclone Pulcinella, ma un cambiamento potrebbe arrivare, secondo le previsioni meteo, a partire da San Valentino.

Il vortice di bassa pressione ancora in piena azione sull'Italia, sostengono gli esperti 3Bmeteo, avrà una storia anche all'inizio della settimana, soprattutto sulle regioni adriatiche e quelle meridionali. Nel contempo da ovest si farà avanti la scomoda presenza dell'alta pressione sub tropicale, stimolata a risalire dal nord Africa fino all'Europa occidentale per l'avvicinamento di una depressione sull'Atlantico. Depressione che poi intorno a metà settimana inizierà a scorrere verso est e potrà avere un influenza sul tempo dell'Italia ma non prima di venerdì e del weekend. Ma andiamo on ordine.