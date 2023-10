Meteo, primo weekend di maltempo: pioggia e temporali, arriva anche la grandine. Temperature giù, ma non per tutti

L'estate che sembrava non avere mai fine è giunta al termine: maltempo, con forti piogge e temporali, è previsto a partire dal weekend e si abbatterà sull'Italia con l'anticiclone scandinavo.

Meteo, anticiclone scandinavo con maltempo in arrivo: freddo atlantico e rischio nubifragi. Dove e quando colpirà

Meteo, freddo, piogge e venti già da questo weekend: addio al caldo e all'anticiclone subtropicale

Secondo le previsioni di 3BMeteo, l'Italia avrà la sua razione di pioggia, la prima dall'inizio del mese e dato che i contrasti termici saranno ancora piuttosto elevati i fenomeni potranno essere a sfondo temporalesco e risultare anche di forte intensità. Non sono da escludersi anche delle grandinate. Ciò avverrà soprattutto durante il transito del fronte freddo che avverrà nel corso della domenica. Sabato sarà solo una sorta di preparazione a ciò che avverrà il giorno dopo. Dal punto di vista termico, ci sarà un calo delle temperature ma non sarà ancora sufficiente a riportare tutta la Penisola in media, molte regioni soprattutto del Sud resteranno ancora con il caldo anomalo e nel corso della prossima settimana l'anticiclone africano potrebbe avere ancora molto da dire.