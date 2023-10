Meteo, freddo, piogge e venti già da questo weekend: addio al caldo e all'anticiclone subtropicale

Le anomaledi, caratterizzate dalrecord, sono arrivate al capolinea secondo le previsioni diIn arrivonel weekend sulla Penisola. L’ondata africana di quest’inizio ottobre è stata fra le più estreme di sempre per il periodo sia a livello di intensità che di persistenza. Tutto sta per finire e l’anticiclone subtropicale è quasi al capolinea. Già dal weekend il meteo assumerà sembianze ben diverse e più tipiche per ottobre.