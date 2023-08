Meteo tre giorni di maltempo con il Ciclone Circe: grandine e nubifragi anche nel weekend, allerta da Nord a Sud

Nonostante si registrino temperature sopra i 30 gradi in gran parte dell'Italia, con afa soprattutto in pianura e picchi fino a 39 gradi come in Sicilia, il caldo ha ormai le ore contate. A sostituirlo ci saranno grandine e bufere di vento portate dal Ciclone Circe. E si registra anche l'acqua alta a Venezia, evento raro ad agosto capitato dal 1872 solo due volte.

Meteo, con Circe l'Italia apre l'ombrello: piogge e temporali, assaggi d'autunno. «Temperature a picco»

Maltempo a Milano, il bilancio di Sala: «Abbattuti 5mila alberi, vogliamo ripiantarli tutti». Nuova allerta in città

Arriva il Ciclone Circe

Secondo gli esperti di 3BMeteo, sia giovedì che venerdì potremo avere fenomeni intensi a prevalente sfondo temporalesco e localmente associati a grandinate e colpi di vento. La differenza starà nella distribuzione areale dei fenomeni che venerdì saranno possibili quasi ovunque con l'eccezione dell'estremo Sud peninsulare.

Il weekend

Il vortice di bassa pressione che si formerà sull'Italia nella giornata di venerdì e porterà maltempo su diverse regioni, avrà una storia anche nella prima parte del weekend. Si tratterà di una instabilità residua al Centro-Nord mentre al Sud soprattutto lungo l'Adriatico i fenomeni potrebbero risultare ancora intensi. Domenica invece c'è una nuova perturbazione, la quarta dall'inizio del mese. Sarà associata allo scivolamento di un minimo atlantico che dal Regno Unito si muoverà verso la Germania. Il fronte associato al minimo scorrerà velocemente sulle nostre regioni nord orientali portando rovesci e temporali che ancora una volta potrebbero risultare intensi. Sul resto della Penisola l'anticiclone delle Azzorre porterà invece tempo stabile e soleggiato. Le temperature in calo anche netto al Sud nella giornata di sabato, domenica tenderanno a salire leggermente pur mantenendosi al Nordest ancora sotto media.