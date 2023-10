Meteo, in arrivo il ciclone di Halloween: nubifragi e temporali sul ponte di Ognissanti. Quando comincia il maltempo

Un lungo weekend è appena cominciato, quello che comprende il ponte di Halloween e Ognissanti e che parte oggi, sabato 28 ottobre, e ci sono ormai pochi dubbi sull'andamento del meteo. Nell'arco di quasi una settimana le previsioni hanno una doppia faccia: se nella prima parte il tempo sarà a tratti instabile e non per tutti, a partire dal 30 ottobre il maltempo si farà sentire con nubifragi e temporali su diverse regioni a causa dell'arrivo di un ciclone extra tropicale. La gran parte delle alluvioni storiche in Italia sono state determinate da situazioni del genere. Questo non vuol dire che ci sarà un'alluvione, ma il rischio che si possano verificare ulteriori e gravi criticità sarà elevato.

