Meteo, caldo fuori stagione con picchi di 30°: è ancora estate (ma non per tutti): quanto durerà

L’Anticiclone africano Apollo conquista l’Europa con una situazione meteorologica estrema: mai cosi caldo su quasi tutto il Continente ad inizio ottobre. A parte un break temporalesco di qualche giorno con temperature a malapena rientrate nella media, non si può dire che l'estate si sia mai veramente allontanata dal Mediterraneo. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, il Sud Italia che risente ancora dei residui della circolazione ciclonica sullo Ionio sarà l'ultima zona del paese a tornare in un regime stabile e molto mite ma le temperature al Centro e al Nord sono aumentate fin da martedì con massime che hanno toccato i 30°C in Liguria, Toscana, Lazio e a tratti anche sulla Pianura Veneta ed Emiliana.

Meteo, caldo: ecco l'estate indiana. Picco in arrivo, temperature record. L'esperto: «Un'anomalia». Dove e quando​

Meteo pazzo, torna il caldo con l'anticiclone Apollo: punte di 30 gradi. Ma non al Sud

Caldo anomalo sull'Italia

Nel corso dei prossimi giorni il lungo ponte anticiclonico che collega l'Europa occidentale a quella nord orientale si spezzerà all'altezza del Baltico e la massa d'aria più stabile e più calda si riorganizzerà sul comparto iberico dove si raggiungeranno valori di temperatura davvero notevoli per la fine di settembre. Ma sole e caldo anomalo interesseranno anche l'Italia centro settentrionale e buona parte del Sud.