Meteo, il ciclone della Befana pronto all'impatto: maltempo con pioggia, neve e freddo polare. Allerta in 4 regioni

Ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, con la Protezione civile che ha diramato per il 5 gennaio 2024 l'allerta gialla in quattro regioni. Attesi nubifragi, vento, freddo e neve nel primo giorno dell'ultimo weekend che chiude il periodo delle festività. L'Epifania sancisce il ritorno dell'inverno, con gelo record e una forte perturbazione a carattere ciclonico.

Già da oggi il caldo anomalo delle ultime ore lascerà il posto alle piogge, a partire da Sardegna, Liguria e Alta Toscana, in parte anche nel Piemonte e in Valle d’Aosta. Scatta l’allerta gialla infatti sul Levante Ligure, con venti forti e raffiche di burrasca, fino a 70-80 chilometri orari sul Ponente ligure, previste sulla costa ligure e nelle vallate del savonese: entro sera, tutto il Nord vedrà le temperature in graduale discesa. Codice giallo anche in Toscana, emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 12 alla mezzanotte del 5 gennaio, con mare molto mosso nell'Arcipelago e sul Grossetano. Allerta gialla anche in Lombardia e Emilia.