Meteo 2024 secondo le cipolle di Urbania: inverno mite, estate umida. Le previsioni mese per mese

Un invero lungo ma mite ed un'estate umida: sono le previsioni meteo del 2024 decretate dalle cipolle di Urbania. Consultate da Emanuela Forlini, maestra della scuola primaria, hanno decretato il loro responso per l’anno che verrà. Un appuntamento con la tradizione locale che suscita sempre grande curiosità. La lettura degli spicchi e il riepilogo dei giorni “conterecci” fanno parte di una tradizione in base alla quale è possibile effettuare una conta per poter prevedere il tempo di un anno intero; questo grazie ai primi 24 giorni del primo mese dell’anno.

Le previsioni delle cipolle per l’anno 2024 danno per lo più conferma di quanto registrato nei “giorni contarecci”. La lettura degli spicchi di cipolle spesso rivela differenze meno marcate tra mese e mese rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti. Le cipolle, però, dicono che l’anno in corso potrebbe essere una annata metereologica particolare, un po’ scombinata soprattutto per la discontinuità tra le decadi dei vari mesi.