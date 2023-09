Messina Denaro, messa per il boss, l'Antimafia: «Raccapricciante». Tre suore davanti all'obitorio per pregare: la polizia le manda via

Una messa per Matteo Messina Denaro, e tre suore davanti all'obitorio per pregare per il boss. «Voglio stigmatizzare con forza quanto accaduto nella chiesa di Casalnuovo di Napoli, dove si stava per celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro - ha scritto su X il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo -. Un'iniziata raccapricciante in contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi e che merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato. Questo è un monito a non abbassare mai la guardia su legalità e giustizia».

Il parroco chiede scusa

Il parroco della chiesa di Licignano-Maria santissima Annunziata di Casalnuovo, don Tommaso Izzo, «chiede scusa a tutti per quanto accaduto». E lo fa ancora una volta dalla pagina Facebook della parrocchia dalla quale, stamani, era stata annunciata una messa in suffragio del defunto boss Matteo Messina Denaro, per poi ripensarci e annullare la celebrazione «per prudenza pastorale».

Il parroco aveva quindi spiegato che la messa gli era stata chiesta da un fedele, e che il post su Facebook per pubblicizzare la celebrazione era stato scritto da un suo collaboratore. Post poi eliminati vista anche la mole di commenti che in poche ore avevano sommerso il parroco di offese e di richieste di celebrare messe per le vittime della mafia e non per i carnefici. Sotto il post di scuse, intanto, sono ancora tanti i fedeli che chiedono un intervento del vescovo per la rimozione del parroco, ma c'è anche chi difende l'operato di don Tommaso sottolineando che «sicuramente è stato mosso da buoni sentimenti». «Il sacerdote - scrive un fedele - fa il sacerdote e il lavoro suo, c'è poco da criticare». «Una messa in suffragio e ricordo di Giuseppe Di Matteo», chiede un altro cittadino al quale fanno eco molti altri che vorrebbero che le scuse del parroco fossero fatte direttamente alle vittime innocenti della mafia. Parroco organizza messa per Messina Denaro.