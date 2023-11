Giorgia Meloni è il «leader più concreto in Ue», battuti Macron e Zelensky. La classifica di Politico Europe

Giorgia Meloni in testa alla classifica dei leader politici europei. A incoronare il premier italiano è la versione europea di Politico, nota (e influente) testata americana, che ha stilato la lista delle personalità più importanti in Ue nel 2024 sotto vari profili. Meloni è in testa alla classifica dei "Doers" (letteralmente "chi fa", inteso come i più concreti), descritta come un «camaleonte» capace di rovesciare in un anno di governo i pregiudizi che ne avevano accolto la nomina a primo ministro.