Meccanico si trasferisce per 80mila euro l'anno in uno dei posti più inospitali: «A -100 gradi è bellissimo, qui ho conosciuto la mia compagna»

Dalla vita in Colorado, negli Usa, fino al Polo Sud. Il lavoro? Meccanico. Sì, perché oltre a scienziati e ricercatori, nelle varie spedizioni nei posti più inospitali del mondo servono anche gli operai, i meccanici, i tecnici e Jeff Capps è uno di questi.

Meccanico d'auto 33enne, Jeff ha preso una decisione per la sua carriera di certo non convenzionale. Ha lasciato il suo lavoro negli Stati Uniti per trasferirsi al Polo Sud, il luogo più freddo della Terra. Nel 2019 ha fatto domanda per il posto da meccanico presso la stazione di ricerca Amundsen-Scott South Pole, di proprietà del governo statunitense, per 40mila euro.