Bambino di 10 anni investito mentre tornava a casa: ricoverato in gravi condizioni, il conducente è sotto choc

Stava attraversando la strada, quando un'auto guidata da un uomo di 55 anni, non l'ha visto e l'ha investito in pieno. La vittima è un bambino di 10 anni che è stato ricoverato con urgenza perché in gravi condizioni. Il bimbo, residente a Piombino Dese, in provincia di Padova, è stato investito ieri sera, mentre stava attraversando la strada in via Pozzetto Sp 71, vicino ai campi sportivi del paese. All'improvviso una Ford Fiesta, con alla guida un uomo di Loreggia, sempre nel padovano che non è riuscito ad evitarlo.

Ha battuto la testa

Nell'impatto violento, il bambino è stato sbalzato a terra dove ha battuto la testa sull'asfalto, perdendo conoscenza per alcuni secondi. Il soccorso di emergenza del 118 l'ha subito trasportato al pronto soccorso di Camposampiero in codice rosso, ma secondo le prime informazioni sanitarie, il piccolo, seppur vittima di un trauma importante, non sarebbe in pericolo di vita.

Sobrio alla guida

Il conducente dell'utilitaria è risultato negativo al test dell'alcol, ma è sotto choc per le condizioni di salute del bambino che ha investito; ora si sta lavorando sulla dinamica dell'incidente, per capire se la vittima abbia attraversato sulle strisce pedonali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 08:43

