Incidente nella notte alle porte di Napoli, morto Maurizio Napolitano (22 anni): feriti i due amici che erano con lui nell'auto che si è ribaltata

Incidente stradale nella notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli, in via Tavernova, dove è morto il 22enne Maurizio Napolitano, e sono rimasti feriti due amici, entrambi di Cicciano. Alla guida di una Fiat 500, un 23enne: si tratta di uno dei due feriti. Per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo, finendo per ribaltare l'auto.

Indagini in corso

I due feriti, di 23 e 24 anni, sono stati portati all'ospedale di Nola e sono ricoverati, in prognosi riservata. Auto sequestrata, documenti di circolazione e assicurazione in regola. Indagini in corso per chiarire dinamica. La salma del 22enne è stata portata al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici.