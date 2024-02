«Mia cognata ha fatto i capricci il giorno del mio matrimonio: non la sopportavo e anche se ero la sposa me ne sono andata»

Cosa può esserci di talmente irritante da far scappare una sposa dal suo stesso matrimonio? Una ragazza di 27 anni ha raccontato sui social che le sue nozze non si sono concluse nei migliori dei modi a causa di un battibeccho con la cognata, nonché sorella del marito. Inglese lei, americano lui: la coppia è convolata a nozze dopo due anni di relazione a distanza vissuti tra viaggi, aerei e punti di incontro per vedersi e stare insieme. Pochi giorni prima del fatidico 'sì', la donna è giunta negli Stati Uniti per conoscere la famiglia del promesso sposo 37enne che tanto desiderava incontrarla. Nonostante i primi imbarazzi e diverse situazioni che le hanno creato disagio, la donna ha cercato di non pensarci e di viversi solo il grande giorno.

Durante il matrimonio, però, la sposa novella ha spiegato che la famiglia di lui non l'ha resa partecipe dei festeggiamenti e che se non fosse stato per il suo gruppetto di amici non si sarebbe divertita. A fine serata, però, un capriccio della cognata ha indispettito la sposa, costringendola ad abbandonare la cerimonia e a lasciare indietro il marito, insieme a tutti gli invitati. Avrà fatto la cosa giusta?