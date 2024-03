Martina Rossi morta per fuggire allo stupro, i due condannati escono dal carcere: sconteranno la pena ai servizi sociali

Sono usciti dal carcere per svolgere lavori socialmente utili, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi aretini condannati nell'ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro Martina Rossi, la studentessa genovese morta dopo essere volata giù dal sesto piano di un grande albergo di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, nel tentativo di sfuggire allo stupro.

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha stabilito che i due condannati scontino la pena all'affidamento in prova ai servizi sociali in due diverse udienze, di cui si apprende adesso, a luglio 2023 per Vanneschi e a metà febbraio scorso per Albertoni. I due inizialmente scontavano la condanna in carcere e potevano uscire per lavorare prima di fare ritorno in cella ma i loro legali hanno fatto istanza per mitigare la detenzione.