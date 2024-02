Mancia record al ristorante, il cliente lascia 9.000 euro e sconvolge i camerieri: dietro al gesto un motivo straziante

Entra al ristorante, ordina per 30 euro e ne lascia 9mila di mancia (10mila dollari). Un cliente ha sconvolto i dipendenti del The Hill Tim Sweeney nel Michigan (Usa), che pensavano si trattasse di un errore. In realtà, il gesto così generoso dell'uomo, nascondeva un motivo straziante. «Quando ce l'ha detto ci siamo commossi».