Hai figli? Hai un cane o un gatto? L'affitto è quasi una chimera. Giulia, romana di 36 anni, è mamma di una bimba di 8 mesi e da quasi un anno, ovvero da quando era incinta, cerca casa in affitto alla periferia di Roma ma in cambio ha solo dei "no", anzi "no bambini". È la risposta dalle agenzie o dai siti immobiliari web a cui si è affidata per cercare un appartamento in affitto.