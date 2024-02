Liliana Segre, il video choc della Basile contro la senatrice a vita: «Si dispera solo per i bambini ebrei. Imita i nazisti?». Il figlio: adesso quereliamo l'ex ambasciatrice

L'attacco e la querela. Elena Basile, ex ambasciatrice italiana, ha criticato apertamente Liliana Segre in un video sui social sostenendo che «dice di non poter più dormire pensando ai bambini ebrei uccisi il 7 ottobre, dice che la sua memoria è tormentata, per 365 giorni all’anno, per quello che ha vissuto nei campi di concentramento ma, cara signora, possibile che i bambini palestinesi non la toccano?». Basile, nota per le sue posizioni controverse sulla guerra in Ucraina, attacca la senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah, colpevolizzandola per non aver mostrato compassione per i bambini palestinesi uccisi il 7 ottobre. Ecco le parole della Basile: «Da ebrea che ha vissuto nei campi di concentramento lei dovrebbe sentire il dolore di tutti gli oppressi e in particolare ora del popolo palestinese. La morale non è rivolta solo a un gruppo nazionale. Sa che i tedeschi nazisti erano molto buoni coi loro bambini? E non sentivano nulla per la morte degli ebrei”. Quindi la domanda più pesante nei confronti di Segre: «Lei vuole imitarli?».