Liceo Made in Italy, solo un iscritto ma il preside fa partire la classe: «Gli altri alunni su base volontaria o li estrarremo a sorte»

Una scelta destinata a far discutere. Anche se è arrivata l'iscrizione di un solo studente, la classe del liceo del Made in Italy a Crema si farà. Sono 12 le scuole in Lombardia che hanno dato la disponibilità ad avviare il liceo e una è in provincia di Cremona, il Munari di Crema, che ha però registrato un solo iscritto.

In totale in Italia sono stati approvati 92 licei a indirizzo Made in Italy, introdotto lo scorso anno dal governo con l'obiettivo di «promuovere le conoscenze e le abilità connesse all'eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana» ma il nuovo indirizzo è partito un po' in sordina con appena 375 iscrizioni.