«Licenziata dal lavoro, oggi guadagno 100mila euro l'anno: vado ai matrimoni di sconosciuti col cellulare sempre in mano»

I tempi cambiano e rimanere al passo con la nuova società in cui si vive vuol dire anche essere in grado di reinventarsi, specialmente quando si ha bisogno di trovare un lavoro e percepire uno stipendio. In effetti, in un mercato che dà segnali di crisi e che per molti sembra essere inavvicinabile, sempre più persone scelgono una strada alternativa per guadagnarsi da vivere e inventano nuove professioni fondate su nuove necessità.

Per questo sentiamo sempre più spesso parlare di business che fioriscono grazie a TikTok, tra chi crea saponi artigianali e chi vende vestiti fatti a mano, trucchi e tanto altro. Kristine Satorre, dopo essere stata licenziata nel 2023 ed essersi trovata disoccupata, senza alternative, ha deciso di prendere in mano il suo smartphone e diventare una content creator per i matrimoni.

Oggi, la sua carriera è avviata e riesce a guadagnare 100mila euro l'anno con l'aiuto del suo fedele iPhone 12 e un pizzico di creatività.