Il lavoro è lo stesso ma il collega (uomo) guadagna di più: «Ho chiesto il perché alle risorse umane, la risposta non mi convince»

L'insoddisfazione di tanti lavoratori ha a che fare con varie dinamiche ed elementi giudicati in qualche modo ingiusti o sbagliati. Per esempio, si parla spesso di uno stipendio non coerente con il ruolo svolto nell'azienda, di orari che rendono difficile la gestione della propria vita privata, della mancanza di elasticità del capo rispetto alle necessità del dipendente o, magari, di un ambiente di lavoro particolarmente tossico.

In situazioni simili viene spesso naturale confrontarsi con i propri colleghi in modo da condividere con loro un peso che a volte sembra eccessivo e che non si ha modo di alleggerire. Tuttavia, questo confronto a volte può portare rivelazioni poco gradite: Kaylin Lavena ha scoperto che la sua paga oraria è inferiore di 3 euro l'ora rispetto a quella del collega (uomo), che però ha le sue stesse mansioni.

Per questo motivo, ha deciso di affrontare la questione e parlarne con le risorse umane. Kaylin si è filmata durante il colloquio e ha pubblicato il video sul suo account TikTok: la risposta non è stata affatto soddisfacente.