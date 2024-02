Lavoro, il capo dice no all'aumento: «Ho fatto colloqui con altre aziende per provare che valgo quei soldi: mi hanno offerto 20mila euro in più»

Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento ed è importante, per i dipendenti così come per i dirigenti e l'azienda, rimanere competitivi e cercare costantemente di migliorare nei diversi ambiti: i profitti, il benessere degli impiegati, lo stipendio, gli orari, i prodotti e i servizi forniti.

A volte, però, gli interessi delle diverse parti in gioco non coincidono e c'è bisogno di un'ulteriore spinta per ottenere ciò che vogliamo. Ed è proprio questa la strada intrapresa da Jonathan Moss: il capo ha rifiutato la sua richiesta di un aumento e gli ha chiesto di dimostrargli che, effettivamente, valesse i soldi richiesti. L'uomo non se lo è fatto ripetere due volte e ha fatto diversi colloqui con altre aziende.

Il risultato è stato un'offerta di lavoro il cui stipendio annuale è di 20mila euro superiore a quello attuale. Così, con in mano la prova richiesta, Jonathan si è presentato di nuovo al cospetto del suo capo.