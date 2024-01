A 30 anni cambia vita, lascia lavoro e città per trasferirsi su un'isola sperduta: «Sono in pace, ecco perché non tornerei mai indietro»

Per molte persone l'idea del paradiso e della vita ideale evoca immediatamente immagini di magiche spiagge tropicali, il calore del sole e un cocktail in mano. Ema, invece, ogni volta che chiudeva gli occhi vedeva l'isola di Skye, al largo della costa della Scozia, con i suoi panorami montuosi e i tramonti ad acquerello sulle coste.

Non appena si è stancata di sognare, Ema Shortel ha preso la decisione di abbandonare la vita che aveva in città, a Edimburgo, per trasferirsi sull'isola insieme al suo ragazzo. Dunque, si è lasciata alle spalle la carriera di beauty therapist per dedicarsi al pollame e ai risvegli con viste mozzafiato, documentando la sua esperienza sui suoi account social e spiegando perché non tornerebbe mai indietro.