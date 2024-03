Kate Middleton torna agli impegni pubblici, annunciata la data del primo evento ufficiale: «Convalescenza più lunga del previsto»

Kate Middleton pronta a tornare ai suoi impegni pubblici dopo la convalescenza in seguito all'intervento all'addome. Ma senza fretta. Dopo la pubblicazione della prima immagine che ritrarrebbe la principessa del Galles in auto con sua madre, apparsa su Tmz il 4 marzo, è di oggi la notizia del primo evento ufficiale in calendario per la moglie di William.