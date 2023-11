Jolanda Renga, la figlia di Ambra e Francesco Renga: «A scuola fui emarginata perché difesi una compagna dai bulli. Mi scrivono "brutta, non meriti il successo"»

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, compirà 20 anni il 4 gennaio. Il suo romanzo di esordio, "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia", è la storia di Giaele, una figlia di genitori separati che si misura con un profondo senso di inadeguatezza e una emozionante scoperta di sé. Una storia anche un po' autobiografia, come racconta al Corriere della Sera: «La scrittura mi ha aiutata a rileggere determinati avvenimenti della mia vita e a capire che non avevo sempre sbagliato io, potevo essere meno dura con me stessa».