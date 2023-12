It-Alert, torna l'allarme che suona sugli smartphone: ecco dove e quando

In Italia torna IT-Alert per due giorni consecutivi. Domani, martedì 19 dicembre, e mercoledì 20 il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese sarà sperimentato, per la prima volta, su rischi specifici interessando porzioni di territorio ristrette.

I due giorni di test coinvolgeranno zone circoscritte di Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna simulando due emergenze: il collasso di una grande diga e un'incidente industriale rilevante.