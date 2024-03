Terribile schianto in autostrada, Marcello Falconi muore nella notte: lascia moglie e due figli adolescenti

È morto per le conseguenze di un terribile schianto in autostrada. Ha destato profonda commozione a Fermignano la notizia della tragedia di Marcello Falconi, 51 anni, residente in via provinciale Metaurense, a un paio di centinaia di metri dal centro abitato. Marcello Falconi era un piccolo imprenditore nell’attività del trasporto di merci su strada ed è rimasto vittima dell’incidente accaduto alle 9 di mercoledì scorso sulla tangenziale di Bologna, sulla carreggiata Nord all'altezza dell'uscita 13 per San Lazzaro.